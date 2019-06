Levantan orden de detención para Vinicio Alvarado

El Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil levantó este 7 de junio de 2019, la orden de detención en contra de Vinicio Alvarado, ex secretario de la Administración Pública del gobierno de Rafael Correa. Así lo resolvieron las juezas Magaly Soledispa, María Rosa Merchán y Beatriz Suárez, en la audiencia de revisión del habeas corpus, presentado por la defensa para levantar la medida, dispuesta por la magistrada Daniella Camacho.

Durante la diligencia, que duró dos horas, Vanesa Zavala, abogada del exsecretario, afirmó que la orden de detención, con fines investigativos, es "ilegal y sin sustento". En tanto, que la jueza Camacho presentó un informe con el que sustentó su decisión.

El exfuncionario es requerido por la Fiscalía General del Estado, dentro del caso 'Arroz verde', por el delito de concusión. Sobre él pesa una orden de detención desde el 31 de mayo de 2019, día en que fueron detenidos el ex secretario jurídico Alexis Mera y la exministra María de los Ángeles Duarte, procesados por el mismo delito.

Según la primera publicación del portal La Fuente, que revela supuestos aportes irregulares a las campañas del movimiento Alianza PAIS (AP), entre 2013 y 2014, y en el que se basa la indagación fiscal, Alvarado -junto al exvicepresidente Jorge Glas y la exministra Duarte- autorizó la distribución de $4,1 millones recaudados.

El hombre de confianza de Correa, agrega la publicación, entre el 8 y 11 de noviembre de 2013, autorizó el desembolso de $320 mil para la convención de AP, hecha en Guayaquil, monto que fue pagado a María de los Ángeles Duarte. Y entre el 21 de enero y 6 de febrero de 2014 autorizó la entrega de $1,4 millones para gastos administrativos del partido de gobierno.

Asimismo, en los correos de Pamela Martínez, procesada también dentro de este caso, aparece la figura de una excoordinadora general de la Presidencia, alguien muy cercana a Alvarado, incluso fue su reemplazo temporal en la Secretaría de la Administración Pública. Los documentos dan cuenta de que ella era identificada con las siglas MAE.

En varios de los correos, en los que 'MAE' consta como destinataria, se le informa de depósitos a empresas vinculadas a Alvarado. También de miles de dólares que deben facturarse a nombre de una firma que luego recibió contratos con el Gobierno para la ejecución de obras, como escuelas del milenio, entre otras.

La defensa del exfuncionario dijo que hasta ahora la Fiscalía no tiene nada concreto en contra de Alvarado. Mencionó que no tiene detalles del paradero del exministro y hombre de confianza de Rafael Correa. Sin embargo, eso no lo vuelve un prófugo.