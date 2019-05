Frecuencias temporales terminarían en julio

En julio se lanzará la televisión digital en Ecuador y ahí, según el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, se daría por terminado el funcionamiento de las frecuencias temporales que estaban atadas a ese aparecimiento.

El funcionario cree que faltan un par de meses para que se solucione la situación legal de las frecuencias temporales otorgadas a RTS y TVC, canales vinculados con el empresario mexicano Ángel González, pero que se han mantenido operando permanentemente sin cumplir con la ley.

Una de las irregularidades cometidas es que esas frecuencias fueron otorgadas para hacer pruebas de tecnologías de televisión digital "pese a que era un canal funcionando en frecuencias que no sirven para ninguna prueba de televisión digital, eso se concesionó en un record de 10 días y esa concesión que ibba a ser temporal que iba a durar unos pocos meses, se ha prolongado, sin que exista ninguna acción de las autoridades", dijo César Ricaurte, director de Fundamedios.

Sin embarago, el ministro Michelena, en una entrevista a la cadena Teleamazonas, obvió esos detalles y mezcló la frecuencias analógicas de TVC y RTS con las de los canales que si emiten televisión digital.

"La licencia que se les dio está enmarcada en lo que es la televisión digital. todos los canales como este canal tiene una licencia temporal que es la digital la 4.1 la 8.1 la 10.1 todas las licencias fueron enmarcadas dentro de un proceso digital. se les dio con ese plazo y está atado al 2022", expresó.

Los canales 4.1, 8.1 y 10.1, a las que se refiere Michelena, son canales virtuales en los que el televidente observa las transmisiones digitales de UHF y se basan en lo determina el artículo 84 del reglamento a la Ley de Comunicación y son diferentes a las frecuencias temporales de televisión análoga en VHF entregadas a Televicentro sin que exista una norma para aquello.

A eso se suma que las frecuencias temporales fueron otorgadas hasta que se cumpla con la primera fase del apagón analógico, que el Gobierno definió que se realizará en el 2022 dentro del plan maestro de introducción de la televisión digital terrestre.

Pero, según Michelena, ese plan ya no se aplicaría y la televisión digital empezará a funcionar en Quito y Guayaquil antes de tiempo. "Yo en julio de 2019 voy a lanzar la televisión y todas las licencias temporales que no cumplen con eso serán retiradas".

"La Arcotel realmente ha sido una institución que no tiene institucionlidad. Estamos trabajando bajo esa lógica, sin embargo, como Arcotel y como ministro de Telecomunicaciones he pedido un proceso de revisión y sancionatorio a estas frecuencias si cumplen o no cumplen y para que fue otorgado ese permiso en esa época en el 2015", agregó.

Michelena olvidó que fue en este gobierno en que se extendió el uso de esas frecuencias temporales mediante una resolución firmada por Pablo Yánez, cuando era director de la Arcotel. Ahora Yánez es procesado penalmente en un caso de peculado que involucra al exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado.

Tampoco mencionó que las resoluciones con las que se otorgaron las frecuencias temporales establecen que pueden ser derogadas por decisión de la autoridad, en este caso la Arcotel que preside como ministro.

"El nuevo presidente de la Arcotel, Ricardo Freire, que regresó a la arcotel, puede actuar revisando las resoluciones. Hay casos clarisimos como esta concesión temporal a RTS y que luego se convirtió en Televicentro y que hicieron todo un juego de cambio de marcas y frecuencias", indicó Ricaurte.

Pese a las irregularidades detectadas, en lo que va del gobierno han pasado dos ministros de Telecomunicaciones y 8 directores de la Arcotel sin que ninguno haya decidido la reversión de tales frecuencias.