Nueva denuncia contra legisladora Karina Arteaga

La asambleísta de Alianza PAIS, Karina Arteaga aseguró a la prensa el martes 21 de mayo de 2019 que no tiene ninguna nueva denuncia por supuestos diezmos.

Sin embargo, durante la mañana, en la Fiscalía, Verónica Pinoargote presentó un escrito y aseguró que parte de su sueldo lo habría entregado a la cuenta del esposo de Arteaga, según menciona diario El Comercio.

“En el momento que yo tenga conocimiento de lo que está pasando, yo emprenderé todas acciones correspondientes, como aquella vez y se pudo demostrar que no pudieron reconocer ni su propia firma ni pudieron poner ninguna prueba en mi contra. Yo voy a hacer todas las acciones necesarias para demostrar que soy una mujer honrada”, aseguró Arteaga a los medios.

Según Pinoargote, cuenta con comprobantes de los depósitos de 400 dólares y hasta amenazas.

En 2018, la parlamentaria afrontó una acusación similar de otra excolaboradora.

En septiembre de 2018, Andrea Utreras, quien trabajó como asistente de comunicación, contó que no es afiliada a partido o movimiento alguno y que cuando fue contratada no le dijeron que debía aportar para la organización política a la que se debe su asambleísta y que en el despacho, entre cuatro asesores y asistentes entregaban $400, pero el aporte no era voluntario.

Además del aporte al partido, había que dar otros servicios a la asambleísta. “Si iba a algún restaurante porque ya era hora del almuerzo, tú tenías que cubrir esos gastos o la movilización”.

“Yo no he cobrado ningún diezmo, no he cobrado nada para el partido. Esa es la verdad”, dijo la tarde del 21 de mayo la legisladora Arteaga.

“Lamentablemente he estado apoyando al Gobierno y eso es un tema que no a todos les agrada y puede haber surgido algún sentimiento de desagrado”, añadió.

El 6 de septiembre de 2018, con los votos afirmativos de 114 de 117 asambleístas presentes (y 3 abstenciones), el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución planteada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que da paso a la investigación de los casos de cobros indebidos denunciados al interior del Parlamento.