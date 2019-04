Las 9 razones que motivaron el fin del asilo a Assange

Nueve fueron las razones que motivaron a Ecuador a dar por terminado el asilo del fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange. Así lo dio a conocer este 11 de abril de 2019, el canciller de la República, José Valencia, durante su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Al iniciar su intervención, el funcionario enumeró esas motivaciones:

1. Ha incurrido en un sinnúmero de actos de intervención e interferencia en los asuntos internos de otros estados.

2. Ha exhibido un comportamiento censurable, transgrediendo el protocolo.

3. Assange y sus abogados han proferido amenazas insultantes contra el Estado ecuatoriano; así como acusaciones y amenazas contra funcionarios de la embajada de Ecuador en Londres.

4. Reino Unido ha reiterado que no concederá salvoconducto a Julian Assange, lo cual no convenía a los intereses del Estado ecuatorano.

5. La salud de Assange se ha deteriado y existían riesgos, puesto que no hay medios en la embajada para atender su estado de salud.

6. La condición de asilado no consiste en evitar que comparezca ante tribunales internacionales, solo precautelaba sus derechos básicos.

7. No hay una demanda de extradición en el momento en que terminó su asilo dentro de la embajada, de presentarse alguna, el sistema judicial inglés ofrece suficientes garantías del debido proceso.

8. Gran Bretaña ha dado garantías por escrito ante una eventual extradición.

9. Se ha detectado múltiples inconsistencias en el proceso de naturalización de Assange, la Contraloría General del Estado revisa sus condiciones.

Según Valencia, Assange y sus abogados han enjuiciado en tres oportunidades al Estado ecuatoriano por sus condiciones de asilado. "Desde junio de 2012 hasta septiembre de 2018, Ecuador ha gastado $5'817.000 en servicios de seguridad y 400 mil en servidios medicos, alimentación, lavado de ropa y asesoría jurídica.

De allí que dijo que el Estado ha reducido, desde junio de 2018, los gastos de seguridad en la embajada, que ahora son $600.000.

"El asilo resultó insostenible e inviable... El asilado se paseaba en patineta, jugaba fútbol y zarandeaba a un trabajador de la embajada, usaba altavoces a la 1.30 am. En septiembre de 2018, instaló una cámara no autorizada y el 11 de septiembre ingresó maletas y cajas que no pudieron ser verificadas", agregó el funcionario.

Incidentes en la víspera de intervención de Valencia

Antes de que el canciller Valencia comience su intervención, unos gritos se escuchaban en el pleno, un grupo de asambleístas del correísmo rechazaba la decisión del Gobierno de Moreno, de poner fin al asilo del australiano, incluso en sus curules se leía la palabra "Assange". La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, llamó a la calma y pidió a los inconformes a retirarse del lugar.