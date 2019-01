Tomislav Topic registra 8 empresas en Ecuador

En la información oficial de la Superintendencia de Compañías, el empresario Tomislav Topic registra 8 empresas en el Ecuador, en donde aparece como dueño, directivo o accionista. Topic es presidente de servicios Telcodata y Transtelco. Es gerente de Cerinsa, Telconet y Telsoterra También es accionista de Cajaprotserv, Procomputer y Telcollege.

La empresa más relevante es Telconet, de servicio de cable submarino de fibra óptica, cuya concesión la consiguió en el Gobierno anterior, cuando Jorge Glas, preso por la trama de sobornos de Odebrecht, manejaba las áreas estratégicas del Estado.

LEA: Contraloría señala que concesión de cable submarino a empresa de Topic fue irregular

Juan Carlos Solines, expresidente del desparecido Consejo Nacional de Telecomunicaciones, recuerda cómo Glas empezó a controlar este sector: “El primer pedido que me hizo Glas fue que no avance en ningún tipo de regulación de cable submarino”.

“Pero no es hasta el 2015, donde se dicta la nueva ley de Telecomunicaciones, en donde se comienza a adecuar toda la regulación, entre otras, la del cable submarino, que coincide con la entrada en operación del cable andino de Telconet. Se elimina la posibilidad de hacer transporte terrestre; es decir, se obliga a que la única forma de sacar el tráfico de internet sea a través de los cables submarinos”, agregó.

La Contraloría determinó que la concesión a Telconet, empresa de Topic que habría recibido dinero de los sobornos de Odebrecht a través de Ricardo Rivera, tío de Glas, fue irregular.

LEA: $13,5 millones que devolverá Topic se emplearán en pago de 270 jubilados

Un hecho que Solines denunció en su momento. “Por esa denuncia de febrero de 2008, Glas me planteó 2 juicios por injurias calumniosas. Decía que me he atrevido a denunciar a él y a su tío Ricardo Rivera como que están haciendo negocios en las telecomunicaciones. 10 años después el tiempo me ha dado la razón”, destacó Solines.

La fibra óptica se trata de un multimillonario negocio, algo así como el aparecimiento del petróleo en su momento en el Ecuador, asegura el experto.

Topic, el empresario que sorpresivamente ofreció consignar 13 millones y medio de dólares, es investigado por la justicia que le sigue sus pasos.