Organizaciones marchan en Quito contra las medidas de Moreno

Con el objetivo de rechazar las medidas económicas implementadas por el Gobierno de Lenín Moreno, varias organizaciones sociales, sindicales y campesinas marcharon la tarde de este lunes 14 de enero de 2019 en Quito.

Con pancartas de protesta, salieron desde la Plaza Simón Bolívar, en el sector de San Blas, entre otros, el Parlamento Laboral Ecuatoriano, trabajadores eléctricos y la Coordinadora Nacional Campesina.

“Las organizaciones sociales, sindicales y campesinas inician movilizaciones permanentes en el país, bajo las consignas de no a las privatizaciones del sector estratégico de la economía, no al incremento en precios de combustibles, no al desempleo e incentivos al área productiva”, indicaron en un boletín.

LEA: Vigente nuevo precio de las gasolinas Extra y Ecopaís





Foto: API





Foto: API

De $1.48 a $1.85, es decir 37 centavos de dólar adicionales por galón, pasó a costar desde la tarde de este 26 de diciembre de 2018 las gasolinas Extra y Extra con etanol (Ecopaís), luego de que la medida del Ejecutivo fuera publicada en el Registro Oficial.

En agosto de 2018, el valor de la gasolina Súper aumentó de $2,32 a $2,98 por galón. El decreto también incorpora un ajuste al precio de venta de la gasolina Súper para el sector automotor, el cual Petroecuador determinará en forma mensual, "con base en el costo promedio ponderado más los costos de transporte, almacenamiento, comercialización y otros tributos que fueran aplicables".

LEA: Reducción del subsidio a gasolinas Extra y Ecopaís genera reacciones

Durante la ceremonia de posesión de mando de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas, en Parcayacu, el presidente Lenín Moreno reconoció que las medidas económicas, calificadas por sus adversarios como paquetazo, le pueden generar problemas a su Gobierno.

“Me advirtieron en la mañana de ayer que estas medidas podrían poder en riesgo mi puesto. Ustedes, los uniformados de mi patria, saben mejor que nadie que cuando tenemos claro el deber y la misión, los anhelos personales quedan, pero no en segundo plano, sino en último lugar”, dijo Moreno.