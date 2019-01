18 muertos y 8 heridos tras incendio en clínica de rehabilitación de Guayaquil

Actualizado a las 20h12 del 11 de enero de 2019

El número de personas fallecidas por el incendio ocurrido en una clínica de rehabilitación ascendió a 18 personas, y se informó que hubo 8 heridos. Así lo comunicó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en un nuevo comunicado emitido el 11 de enero de 2018. Más temprano, el gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, dio una cifra preliminar de 17 personas.

Más de 60 miembros de @BomberosGYE intervienen en emergencia registrada en la calle 26 y la I, suburbio de Guayaquil. pic.twitter.com/6vooPFRtCw — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) 11 de enero de 2019

De las víctimas, 17 murieron por asfixia y fueron encontrados en el edificio de 2 pisos, mientras que el último de ellos expiró de camino al hospital.

Ledesma explicó a la prensa que el siniestro habría sido provocado y que en el interior del inmueble se encontraban alrededor de 30 personas. El centro de tratamiento llevaba un año funcionando sin permisos, según Ledesma, quien calificó el hecho de “impresentable”.

Autoridades acudieron hasta el suburbio de Guayaquil para constatar los daños: Foto: API.

“Esto no puede seguir sin ningún tipo de control, no puede ser que existan clínicas clandestinas o no, formales o informales que no tengan verificado por parte de las autoridades competentes formas de evacuación: los temas de los extintores, que dejen encerrada a la gente, aparentemente este ha sido un incendio provocado por las personas que se encontraban encerradas en la supuesta clínica”, informó el recién posesionado gobernador.

Imágenes de la emergencia en la que fallecieron 16 personas, vista desde una cámara de seguridad. Video: @ecu911sambo https://t.co/ixf4HTAgcD pic.twitter.com/c2bVVnDo7B — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) 11 de enero de 2019

Ledesma agregó que el dueño de la clínica se dio a la fuga tras el incidente, por lo que las autoridades dispusieron su captura inmediata.

“Se están ubicando otras clínicas que pudieran ser de su propiedad y no dejarlo escapar (...) Las autoridades correspondientes de hacer los controles y las verificaciones también tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía”, advirtió Ledesma.

Al respecto, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil emitió un pronunciamiento en el que cuestiona la legalidad del centro de rehabilitación e hicieron un llamado a denunciar sitios clandestinos “que atenten contra la seguridad de sus usuarios y la ciudadanía”. La entidad acudió con 60 voluntarios para sofocar las llamas.

El reporte del ECU 911 señala que los familiares y allegados de los difuntos recibieron atención por parte cuatro psicólogos del Ministerio de Salud Pública, y dos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.