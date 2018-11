Mera y Patiño defienden vuelos presidenciales

Tras las conclusiones preliminares de la Contraloría sobre el uso de los aviones presidenciales , los de Tame y de Petroecuador para realizar 261 viajes internacionales, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y el excanciller Ricardo Patiño respondieron a las observaciones.

Entre enero del 2012 y mayo del 2017, durante la presidencia de Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia, se usaron los aviones presidenciales Legacy 600 y Falcon 7X, los de Tame y uno de Petroamazonas para realizar 261 viajes internacionales.

La Contraloría General del Estado investigó estos vuelos y sacó ya conclusiones preliminares. Los desplazamientos no tuvieron autorización de la secretaría de la presidencia y se desconoce si fueron para misiones oficiales. El costo asciende a 13 millones 500 mil de dólares.

Entre todos los vuelos reportados, 24 llegaron a países considerados paraísos fiscales. En 12 de ellos no hubo manifiesto o lista de pasajeros y en todos los casos no se registró los equipajes. "Lo que se dice es que no están autorizados los vuelos, pero sí hubo los vuelos. (…) El hecho de que no ha estado autorizado será culpa de algún funcionario de las Fuerzas Armadas, que no cumplió un tema estrictamente administrativo de notificar", aseveró este jueves el exfuncionario al salir de la Fiscalía General del Estado.

LEA: 261 viajes sin autorización realizaron aviones estatales en gobierno de Correa

Según Mera, existirían 6 vuelos que no tienen autorización del actual presidente de la República, Lenín Moreno, cuando se desempeñaba como vicepresidente en la administración de Correa. "El entonces vicepresidente salía también del país por el tema de discapacidades. Yo no veo ningún problema ahí”, dijo.

“El único problema es que algún funcionario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, oficial o tropa, que no cumplió algún procedimiento administrativo de notificar la salida del avión, pero el avión salió y se fue, no es que el presidente Correa o Moreno se han ido a pasear o a escondidas", manifestó.

Al referirse a los arribos de los aviones presidenciales a paraísos fiscales, el exsecretario jurídico de la Presidencia señaló que las aeronaves hacen paradas técnicas como cuando van a Europa.

Mera estaría dispuesto a responder legalmente si la Contraloría define responsabilidades de algún tipo en este caso.

Más temprano, Ricardo Patiño, excanciller del Gobierno de Rafael Correa, indicó a través de Twitter que “siempre se ha informado la lista de pasajeros”.

En cuanto al tema de los viajes a paraísos fiscales, asegura que “son escalas en países del Caribe en viajes a Europa porque aviones no tenían suficiente autonomía para cruzar el Atlántico, o son visitas oficiales a gobiernos del CARICOM que forman 15 países del Caribe”.

Criticó que se mencione que “no se registraba peso y balance”. “Cuando nos subimos a un avión, es el personal de vuelo el que pesa las maletas y dispone los asientos para el balance. No lo hacen los pasajeros”, añadió Patiño.