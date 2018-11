Exasesor de Trump niega reunión con Julian Assange

El consultor político y exjefe del equipo electoral de Donald Trump, Paul Manafort, rechazó haberse reunido con el hacker australiano Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, como lo publicó el diario británico The Guardian.

"Esta historia es totalmente falsa y deliberadamente difamatoria. Nunca me he reunido con Julian Assange o con nadie conectado con él. Nunca he sido puesto en contacto con nadie conectado con Wikileaks, directa o indirectamente. Nunca he contactado con Assange o Wikileaks por ningún asunto", sostuvo Manafort en un comunicado emitido por su oficina y divulgado por medios como NBC.

En el escrito, Manafort advierte con emprender acciones legales en contra del medio de comunicación por divulgar dicha información.

En la nota de The Guardian, se explica que Manafort se reunió con Assange en la embajada ecuatoriana en 2013, 2015 y 2016.

Por su parte, Wikileaks también negó las afirmaciones de The Guardian y retó además al medio a apostar “1 millón de dólares” a que Manafort jamás tuvo contacto con Assange.

El hacker permanece refugiado en la embajada ecuatoriana desde 2012, tras ser acusado de agresión sexual.