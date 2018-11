Perito Roberto Meza regresará a Ecuador por caso Gabela

Roberto Meza, perito forense que participó en la elaboración del informe que se entregó a la comisión interinstitucional en 2013, retornará a Ecuador para colaborar en la investigación que realiza la Fiscalía sobre el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), general Jorge Gabela, en diciembre de 2010.

Revise: Informe sobre caso Gabela fue adulterado, según perito

En entrevista con Ecuavisa.com, el especialista indicó que este fue un pedido de la Fiscalía y que tentativamente regresaría al país, en enero de 2019. Lo hará junto con dos peritos más, uno de ellos Horacio Martín, y su labor será recopilar pruebas y documentos que el fiscal del caso, Ángel Cujilema, le solicite. "La pericia se basará en reconstruir lo que ya hicimos, con los elementos que tuvimos, entre ellos móvil del crimen, autores intelectuales y cómo se llevó a cabo la investigación fiscal".

Aclaró que se trata de una gestión independiente a lo realizado por la Asamblea Nacional. "No depende de ese informe, es independiente, el trabajo estaría supeditado a la Fiscalía, que es quien solicita la pericia".

Además: Correa asegura que no conoció a perito Roberto Meza

Meza realizó el denominado tercer producto, que fue enviado a la comisión interinstitucional -creada vía decreto Ejecutivo por el expresidente Rafael Correa-, documento que según el perito fue alterado y mutilado.

Esta información surge mientras en el Legislativo se analiza el informe -de 59 páginas-, que durante tres meses elaboró la comisión ocasional multipartidista, y que entregó el 16 de noviembre de 2018. Uno de los objetivos es remitir esta documentación a la Fiscalía y contribuir al proceso investigativo.

Desde el pleno de la Asamblea, Patricia Ochoa, viuda del general Gabela, afirmó que en 90 días, la comisión avanzó lo que no se ha hecho en ocho años. "Ocho años he esperado que haya una verdad y que me miren a la cara diciéndome la verdad... En 90 días, me dieron lo que no pudieron darme los organismos de justicia, gracias porque en 90 días me dieron parte de esa verdad".

La viuda de Gabela confirmó la venida de Meza. "Se trata de una pericia que sea un aporte, un insumo más -como el insumo de la comisión- para la Fiscalía General".

Lea: Comisión Multipartidista aprobó informe final en caso Gabela

Entre sus conclusiones, la comisión señala que "el funcionamiento y la operatividad del comité interinstitucional fue informal, negligente y sumido en un manto de secretismo, al punto de no existir: grabaciones de las sesiones; delegaciones escritas de los Ministros e informes sobre el cumplimento de la delegación; y, copias simples de actas, sin firma de responsabilidad, entre otras falencias". Los funcionarios que presuntamente habrían incurrido en esto, son: Lenin Lara, Ledy Zúñiga, Homero Arellano, Fernando Cordero, César Navas, María Fernanda Espinosa, Diego Guzmán, Vinicio Alvarado, Cristian Castillo, Paola Carrera, Geovanna Palacios, José Serrano, Johanna Pesántez y todos los demás miembros y delegados que formaron parte de este comité.

Asimismo, recomienda a la Contraloría General del Estado realizar una auditoría especial sobre la declaración patrimonial de bienes de los funcionarios que intervinieron en la compra de los helicópteros Dhruv.

César Litardo, titular de la comisión legislativa, presentó una resolución para que la Asamblea ratifique el contenido del informe, que la documentación pase a la Fiscalía y Contraloría, y que la Legislatura haga un seguimiento a los procesos.