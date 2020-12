El esmeraldeño Carlos Góngora se convirtió este viernes 18 de diciembre en el primer ecuatoriano en alcanzar un campeonato mundial en boxeo.

Góngora alza el título de Campeón Mundial Súper Mediano de la Organización Internacional de Boxeo (IBO, por sus siglas en inglés) tras vencer por nocaut técnico a Ali Akhmedov en el asalto 12.

GONGORA DROPS AKHMEDOV IN THE 12TH ROUND TO WIN IT! pic.twitter.com/6ufm5TzOzY

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2020