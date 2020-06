Kyrie Irving abandonó el chat de grupo de los Brooklyn Nets después de que varios medios estadounidenses sacaran a la luz que el base había propuesto a sus compañeros crear una liga liderada por los jugadores. Según estas informaciones, la idea de Irving de abandonar la NBA no es nueva, y ya es algo que había comentado antes incluso de que estallara la crisis por la pandemia del coronavirus.

La noticia la sacó a luz el New York Daily News y después fue confirmada por fuentes como The Ringer y Bleacher Report , que aportaron más detalles a la propuesta del jugador. Básicamente, Irving propuso a sus compañeros de los New Jersey Nets no viajar a Orlando para la reanudación de la liga. Después les recordó su idea de crear una liga impulsada por los propios jugadores, una idea que ya les había comentado en el pasado y que no tendría una relación estricta con los estragos de la COVID-19.

Kevin Durant fue uno de los jugadores que no se mostró entusiasmado con los planes de Irving, que al final de marchó del grupo compartido con sus compañeros al ver que alguien había filtrado sus ideas a la prensa.

Durante el cierre patronal de 2011, varios agentes de jugadores ya intentaron organizar una liga paralela, pero se toparon con una larga lista de impedimentos: tenían contratos con la NBA que debían romper, buscar pabellones y contratar toda una serie de personal, montar equipos, acordar normas como los límites salariales...

El sueño de una liga de jugadores no es imposible, pero es altamente improbable cuando la NBA sigue siendo, a día de hoy y a pesar de la pandemia, la liga mejor organizada y valorada del planeta.