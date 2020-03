Marcus Smart supera el coronavirus

Marcus Smart, jugador de los Boston Celtics de la NBA, dio a conocer en sus cuentas de redes sociales que superó el coronavirus. El estadounidense es el cuarto jugador de baloncesto en superar el virus.

"Libre de coronavirus desde hace dos días. Alta médica por el Departamento de Salud de Massachusetts. Gracias por los pensamientos de todos y las oraciones; estoy haciendo lo mismo para todos los que han sido afectados por esto. Manténganse seguros y juntos (lejos). Mucho amor", escribió.

En la NBA existen un total de 15 jugadores que han infectado por el COVID-19 desde que inició el brote en Estados Unidos.

Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love!

— marcus smart (@smart_MS3) March 30, 2020