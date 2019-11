El piloto ecuatoriano de Fórmula 2, Juan Manuel Correa, reveló en una entrevista para Mundo Sport que es muy probable que no se recupere totalmente, luego de su accidente en Spa-Francochamps.

"Básicamente me reconstruyeron la pierna derecha, la izquierda sufrió heridas mucho más leves, sólo bastó una cirugía. El proceso durará un año con más cirugías, recuperación y rehabilitación. Lastimosamente lo más probable es que no quede al 100% nunca. Pero voy a luchar para que quede lo suficientemente bien para pisar un acelerador", dijo en una entrevista para Mundo Sport.

Correa, comentó que perdió seis centímetros de hueso en la parte de baja de la tibia, pero está creciendo de nuevo gracias a un aparato. “Al principio hablaban de dos años, pero mi cuerpo está haciendo todo más rápido, se recupera y regenera los huesos más rápido de lo normal", agregó.

También, dio unas palabras sobre la muerte de Anthoine Hubert, piloto que estuvo involucrado en el accidente. "Anthoine era un buen amigo, pero ahora siento que tengo que volver no solo por mi sino también por el".

"Mi pasión sigue siendo las carreras. Un amigo me preguntó si esto me apaga el sueño de la F1. Le dije que un accidente no apaga el sueño, sí te hace reflexionar si querés arriesgarte por un sueño. Y yo decidí que quiero seguir haciéndolo porque es mi sueño”, finalizó.