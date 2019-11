Federer: "Será increíble estar en la mitad del Mundo"

A poco más de una semana de la histórica presentación de Roger Federer en Ecuador, el tenista suizo, ganador de 20 torneos de Grand Slam, habló desde Londres con su amigo y ex compañero del circuito ATP, Nicolás Lapentti, quien es el organizador del duelo ante el alemán Alexander “Sascha” Zverev pactado para el domingo 24 de noviembre a las 19h00 en el Coliseo Rumiñahui de la capital ecuatoriana.

Roger se encuentra en Londres donde disputa esta semana las Finales de la ATP (Máster), y entre los temas que hablaron fueron acerca de su llegada por primera vez a Ecuador, sobre su expectativa de jugar ante cerca de 15.000 espectadores, de la oportunidad de estar en la Mitad del mundo y hasta de probar la comida ecuatoriana.

Hola Roger. ¿Cómo estás?

Todo está bien. El clima está bien acá. Esperando para mañana (partido ante Novak Djokovic) El ganador se lleva todo. Mi familia está bien, hoy es mi día libre. Voy a entrenar en una hora. Todo está bien, bajo control.

Bonito partido para el mundo del tenis mañana (jueves)

Si va a ser muy bueno. Todo va estar en la línea, listo para disputarse.

Lo veré por Televisión. La mejor de la suerte?

Gracias.

Roger tienes a todo el país, a toda la ciudad, muy emocionados en Quito. ¿Cómo te sientes?

Que bien, estoy muy emocionado también, tengo esa chance de ir a un país por primera vez. Te conozco a ti por mucho tiempo, he escuchado sobre los partidos de fútbol allá, de la Copa Davis. La altitud puede ser un poco dificultosa, pero va a ser una chance para mí para ir allá. Es muy excitante, emocionante, yendo allá como un jugador de tenis, demostrando lo que yo puedo hacer que es lo mejor que es jugar tenis al frente de los fanáticos ecuatorianos, del tenis, del deporte, Algo que he estado haciendo a través de mi carrera.

Y a veces tienes que hacerlo con prioridad como cuando hice la gira Sudamericana el 2012 ahora repetir algo así. Tienes que hacerlo de manera correcta. Este año los chicos (sus hijos) ya están más grandes, ellos se quedarán en casa con mamá y voy a ir en este tour increíble que Ecuador es parte de esto. No podría estar más contento ahora y jugar así enfrente de tanta gente. Ver esa atmosfera diferente de cada país, que son propias. Así de diferente fue Japón, China, ahora Ecuador, estoy muy emocionado.

Estoy emocionado como ex jugador, como amigo. No puedo imaginar cómo estarán los fanáticos de ansiosos ya para la próxima semana y sabes que admiro lo que estás haciendo, lo que haces por este deporte. Se el tipo de persona que eres. Estamos realmente encantados de tenerte aquí. ¿Y sí sabes que vas a estar en la mitad del mundo?

Lo escuché. Esas son las cosas que hacen interesante viajar. Un verdadero privilegio de poder experimentar, sean partidos de exhibición o torneos.

Te vamos a tener a ti en el hemisferio norte y vamos a tener a Sascha en el sur del hemisferio, jugarán unos games en el medio de la línea ecuatorial. Será divertido.

Vamos a mostrar, a reflejar una luz desde Ecuador, de cómo es muy divertido viajar a Ecuador. Así como he viajado a otras partes del mundo, Ecuador será parte también. El trabajo promocional que haremos estará muy bien. Promoviendo la cuidad, el país para ir a la mitad del mundo.

¿Qué te parece cuando caminas dentro del estadio y 15.000 personas esperando y toda la multitud emocionada? Esas son cosas que he soñado estos últimos días.

Cuando tú caminas hacia las multitudes siempre tienes una expectativa, pero cuando se trata de un sitio nuevo, por primera vez yo en realidad no sé. Con el temor que quizás no esté lleno o que no esté tan emocionante como esperas que sea.

Esto lo hace único y especial, estos torneos. Sabes que toda la gente está allí porque vienen a verte jugar, eso es lo que quizá me pone un poco más nervioso. Es diferente como Wimbledon que he ido 20 veces yo sabía las expectativas, pero Quito va a ser nuevo y la bienvenida sorpresiva que he de recibir y como las multitudes reaccionan en un evento así quizá con un ambiente de fútbol o como tenis, me pone nervioso en una buena manera así que no puedo esperar, me da mucha emoción y obviamente que en cada país de Sudamérica la gente reacciona distinto. Es diferente que en otro sitio, estoy ansioso y no puedo esperar experimentarlo.

Que tal las comidas cuando vas a diferentes país. ¿Pruebas todo o solo pasta, proteínas?

Honestamente, soy de esas personas que trata de probar todo, con tal que no estén vivos y se muevan estoy de acuerdo (risas).

En realidad es una de las cosas que me da mucho gusto, es algo que disfruto y las invitaciones que me hacen para probar la comida local. Me acuerdo en Corea del Sur estuve con Sampras y probamos diferentes tipo de platos. Probé todo, siete de ellos fueron extras. Siempre me gusta probar, es una de las cosas que siempre deseo. He comido la mexicana, la peruana, los ceviches, no soy gran conocedor de la comida ecuatoriana, pero lo voy a tratar

Te vamos a tener un excelente ceviche ecuatoriano. Roger gracias por tu tiempo, sabemos que vas a la práctica en Londres. Mucha suerte, estamos muy emocionados de tenerte la próxima semana. Desde Quito te deseamos lo mejor y si puedes envía un mensaje a los aficionados.

Gracias Nico. Espero verlos la próxima semana, estoy más que emocionando. Estoy esperando que el estadio esté lleno, bullicioso, fuerte, daré todo de mí. Te prometo que será un buen partido con Sascha será muy divertido espero que todos vayan. Será un día muy especial para el tenis en Ecuador. Muchas gracias por ser parte de esto. Significa mucho para mí y no puedo esperar. Les doy muchas gracias y los mejores deseos a todos.

Así se despidió Roger, con ese mensaje para sus fanáticos en Ecuador, en el diálogo que tuvo con Nicolás, a quien enfrentó cuatro veces en el tour profesional (Hamburgo 2002, Madrid 2002, Hamburgo 2004 y Miami 2010), ganando todos esos duelos.

