Roger Federer anunció este lunes que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la esperanza de lograr la medalla de oro en individuales, el único gran título que le falta.

"He debatido con mi equipo durante varias semanas, incluso varios meses, sobre lo que debería hacer en el verano de 2020, tras Wimbledon y antes del US Open. Al final mi corazón me dice que dispute los Juegos Olímpicos de nuevo", declaró en una exhibición de uno de sus patrocinadores.