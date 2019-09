Rafael Nadal se retira de la Laver Cup por lesión

El español Rafael Nadal, reciente vencedor del US Open, anunció su retirada de la Laver Cup en Ginebra como consecuencia de una lesión en la muñeca izquierda.

"He pasado momentos formidables aquí en la Laver Cup y estoy muy decepcionado de no poder jugar hoy (domingo), pero tengo una inflamación en la mano y tengo que hacer reposo", declaró el número 2 del ránking.

En un mensaje publicado en su cuenta Twitter, el español precisa que la inflamación es en su mano izquierda.

El austriaco Dominic Thiem será quien represente a Europa en el partido contra el Australiano Nick Kyrgios, representando al equipo Resto del Mundo, mientras que el griego Stefanos Tsitsipas jugará el doble con el suizo Roger Federer.

Nadal precisó que se quedará a apoyar a sus compañeros en el último día de un torneo que los europeos dominan por 7-5.

Mira el mensaje completo:

Sad I won’t be able to play today.

I have an inflammation on my left wrist.

I will be supporting #teameurope from the bench! #vamos @lavercup

what a week it’s been! pic.twitter.com/iVx43qg0Et

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 22, 2019