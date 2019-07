Humillan a Mayweather en un partido de basket

Floyd Mayweather, reconocido exboxeador y millonario estadounidense, fue humillado en un partido amistoso de baloncesto y terminó en el piso tras una jugada que sorprendió a todos los presentes.

'Bone Collector', leyenda del basketball callejero, hizo que Mayweather caiga al piso cuando intentaba marcarlo. Luego de hacerlo caer, el jugador lanzó un tiro de triple que desató la locura del público en Los Angeles, California.

BC vs FLOYD MAYWEATHER



Today was Legendary at the @power_106 celeb game at UCLA! Big shoutout to @djeman @gronk @floydmayweather for putting together this type of event for teen cancer awareness and the @50kcharitychallenge

I can’t wait for the next one with @vaynersports pic.twitter.com/mAANlYk7Wr

— Bone Collector (@BoneCollector23) July 9, 2019