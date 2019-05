Iosune Murillo, la mujer detrás del éxito de Carapaz

El éxito de Richard Carapaz en el Giro de Italia 2019 tiene varios artífices, entre esos la española Iosune Murillo, su entrenadora.

Así lo dio a conocer el diario El País de España que le hizo una entrevista a Murillo, quien sigue paso a paso lo que hace el ecuatoriano en la vuelta ciclística.

"Analizo, calculo, y les respondo: 'Confiad siempre en vosotros mismos'", dice sobre su método de trabajo con todos los deportistas que maneja en el Movistar Team. Lugar al que llegó, en parte, gracias a Richard.

"Carapaz fue clave. Apostó mucho por mí. Cuando dio el salto, exigió que yo le siguiera entrenando, y, así, poco a poco, este año ya figuro en la estructura del equipo", confiesa la española de 39 años.

Murillo y el ciclista nacional se conocieron en el equipo amateur español Lizarte, que es liderado por el esposo de la entrenadora.

"Con Iosune comencé hace años y siempre he querido que me entrenara ella. Estoy muy a gusto porque es una persona que dialoga, que escucha y, después de eso, decide. Y sabe mucho. No impone. La conversación es fundamental para fijar los criterios y tomar decisiones", explica el deportista ecuatoriano cuando le preguntan por ella.

Ambos mantienen una relación de amistad ya que viven en Pamplona y a pocas calles de distancia. "Nos vemos de vez en cuando, tomamos café, hablamos de todo", explica Murillo.