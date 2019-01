Ferrari y la F1 celebran el cumpleaños 50 de Schumacher

Ferrari publicó este jueves un mensaje de homenaje con motivo del 50 cumpleaños de Michael Schumacher, que no aparece en público desde su accidente de esquí de hace cinco años, en el que sufrió graves lesiones en la cabeza.

El alemán, que ganó siete títulos de campeón mundial de Fórmula 1 y 91 Grandes Premios, dio a Ferrari cinco coronas consecutivas, entre 2000 y 2004.

Ferrari ganó además seis títulos en la categoría de constructores durante la etapa de Schumacher, que estuvo en la 'Scuderia' entre 1996 y 2006. "Nuestro campeón cumple hoy 50 años. Todos estamos contigo, Michael #KeepFighting (Continúa luchando)", publicó Ferrari en Twitter.

"Nos unimos a toda la familia de la F1 para enviar nuestros mejores deseos a Michael Schumacher con motivo de su 50 cumpleaños #KeepFightingMichael", se leía por su parte en la cuenta oficial de Twitter de la Fórmula 1.

El Museo Ferrari, situado en Maranello, en el norte de Italia, dedica actualmente una exposición al mítico expiloto alemán. El patrón de la escudería Mercedes, el austríaco Toto Wolff, consideró a Schumacher "uno de los padres fundadores del éxito que hemos tenido en los cinco últimos años".

Michael Schumacher, que estaba retirado, regresó a la competición en 2010 para correr tres temporadas con Mercedes, sin poder ganar con ellos ningún Gran Premio. Fue luego reemplazado por Lewis Hamilton. El piloto británico ganó en 2018 su quinto título mundial personal y el cuarto con Mercedes. Hamilton está ahora a apenas dos títulos mundiales y dieciocho carreras ganadas de igualar los datos de 'Schumi'.

El estado de salud del piloto germano se mantiene en secreto desde su grave caída en los Alpes franceses en diciembre de 2013. Su familia hizo una declaración a través de Facebook antes de su cumpleaños y lanzó una aplicación para celebrar los éxitos deportivos.

Su hijo Mick, campeón de Europa en Fórmula 3 la pasada temporada, va a disputar este año el campeonato de Fórmula 2, dentro de su camino hacia su gran sueño de competir en la categoría reina.

