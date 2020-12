Bustos: "Dirigir a BSC es como dirigir una selección"

Fabián Bustos entrenador de Barcelona SC, habló esta mañana con Mundo Deportivo sobre su momento con el cuadro amarillo, primeros y a 6 puntos de disputar una final con LDUQ.

"Nos vemos encaminados para poder ganar la etapa. Después, las finales son distintas y no me veo como favorito para ser Campeón. Al frente hay un rival de lucha, jerarquía. Junto al cuerpo técnico de Pablo Repetto, somos los que más puntos hemos sacado en el torneo local y eso es muy positivo", expresó el estratega de los ‘amarillos’.

"Dirigir a BSC es como dirigir a una Selección. No he tenido la oportunidad de dirigir a una Selección, pero me imagino que es así. Barcelona es una presión constante", profundizó.

"Lo que hicimos en Copa Libertadores fue algo extraordinario, ningún equipo había pasado desde las primeras fases hasta fase de grupos", sentenció.