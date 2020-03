El presidente del Mushuc Runa, Luis Chango, habló en una entrevista radial para Mundo Deportivo, sobre la situación actual del coronavirus y cómo puede afectar a los clubes ecuatorianos.

Ante ello, Chango no dudó en sumarse a la idea de hacer unos cambios en el tema salarial: "Este problema de emergencia mundial, una pandemia que afecta a todo el planeta, nos obliga a pensar, a reorientar y aceptar. Como dirigentes proponer y los jugadores aceptar. Puede ser una reducción de sueldos, puede ser reducción de los premios también, a pesar de que en Mushuc Runa he dicho que si no estamos quintos o sextos, no tenemos porqué hablar de los premios".

"Se ha escuchado también a nivel internacional de la reducción de salarios porque cuando hay presupuesto, hay auspiciantes y se generan ingresos económicos, con responsabilidad se puede cumplir las exigencias de los jugadores, pero cuando hay emergencia, hay crisis, no solamente tienen que ser afectados las instituciones deportivos y los dirigentes", agregó Chango.

Profundizando aún más, el directivo del 'Ponchito' señala: "Todos los actores del fútbol nacional deberían ser afectados y como Mushuc Runa conversaremos con los jugadores. Si se suspende por un año el Campeonato y se rompen los contratos, creo que sería provechoso de alguna manera porque los contratos fueron firmados en noviembre y diciembre, y nadie conocía de esta crisis que nos va a afectar a todos los ecuatorianos y al mundo".

Para finalizar, Chango apunta a los jugadores profesionales, llegando a criticarlos: "Pero olvídense de que los jugadores lo van a entender, para mí los jugadores no lo van a entender. Ni siquiera los impuestos les gusta pagar, las obligaciones de ellos no les gusta pagar. Si hay que comprar un parche, hay que darles comprando. Toda la vida mal acostumbrados, en la prensa se les ha dicho que son profesionales de élite pero en esta situación creo que debemos poner mano dura y reorientar las cosas en todo sentido".