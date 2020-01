Luego de las declaraciones de Ramón Barredo, directivo de BSC, sobre una supuesta división interna en la dirigencia amarilla, Xavier Salem vicepresidente financiero canario, salió a mostrar su preocupación sobre lo dicho.

”Un poco sorprendido de escuchar que hay dos grupos. Yo siempre he pensado que Barcelona tenía una sola dirigencia, un solo grupo. Tengo la certeza de que todas las condiciones que se establecieron fueron electas por el directorio, no por una persona“, empezó hablando Salem para radio Caravana.

”Si había un compromiso financiero y que hubo un compromiso que no se cumplió, entonces a esa reunión no me han llamado“, añadió.

Profundizando, Salem agregó: ”Creo que necesitamos tranquilidad y calma. Barcelona tiene gran equipo y plantilla. Me sorprende que Barredo, con su experiencia, se preste para eso“.

”A Barcelona se lo va a manejar de forma transparente, acá todo es público. La gente de las comisiones tienen conocimiento de lo que se está manejando hay cosas que se deben hacer puertas adentro. Lamentablemente hay gente que quiere desestabilizar“, manifestó.

”Quieren desestabilizar a Barcelona desde adentro, me sorprende escuchar lo que dice un directivo del club (Ramón Barredo). Estamos preparando un equipo para ser campeón y hoy la noticia es pelea de dirigentes. Eso es inadmisible“, sentenció Salem.