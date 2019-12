Tras confirmarse el fichaje de Pedro Ortiz a Emelec, el ahora exportero de los azules, Esteban Dreer, habló a dar su opinión sobre su salida del arco eléctrico en una entrevista radial para 'La Radio Redonda'.

"Cuando nos reunimos, arreglamos dos años, bajé mis pretensiones y demás. Me fuí de vacaciones, luego me llamó un excompañero y me dijo que tenía mi contrato donde no decía lo acordado, ahí me di cuenta que no querían que siga", empezó hablando el 'Rifle' en referencia a cómo se dio su ida.

Ante esto, el múltiplecampeón y capitán del conjunto guayaquileño criticó el desenlace: "Me hubiese gustado que me digan todo de frente, en la cara. Por mi parte me interesa que la gente sepa que lo que sucedió, no querían contar conmigo y listo".

Sobre su rendimiento general, Dreer se va tranquilo: "Es un orgullo poder salir así, jugando a buen nivel. Tuve muy buen rendimiento siendo uno de los mejores del equipo. Me voy tranquilo".

A pesar de todo, Dreer aclara: "Que quede claro, no me voy con ningún resentimiento, pero me hubiese gustado que se maneje de otra forma."

En base a su futuro deportivo, Dreer asegura que espera seguir en la Liga Pro: "Me quiero retirar en Ecuador. La prioridad es seguir aquí".

Barcelona SC, eterno rival de Emelec, tampoco tiene arquero, y ante la posibilidad de esperar una oferta, Dreer no deja nada concreto: "Hoy no puedo responder eso, no tengo una opción en concreto. Pero yo necesito trabajar".

Para finalizar, Dreer le desea lo mejor a su reemplazo Pedro Ortiz: "Le deseo lo mejor, llega a un gran equipo".