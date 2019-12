Emelec habría preguntado por Juan Dinenno

Desde Colombia, aseguran que Juan Ignacio Dinenno, exjugador de Barcelona Sporting Club, estaría en la mira del Club Sport Emelec para la próxima temporada.

Según informa el medio digital, Liga Deportiva, el conjunto 'millonario' estaría preguntando por la situación del futbolista argentino. El pase del delantero pertenece a Racing Club de Avellaneda.

Esta temporada, el goleador anotó un total 27 goles en 48 partidos con la camiseta del Deportivo Cali.

Me cuenta un periodista colombiano que el Deportivo Cali aún no hizo uso de la opción que tienen por el 50% de Dinenno (U$S 800.000) Emelec está interesado en incorporar al delantero, que al día de hoy, le sigue perteneciendo a Racing. pic.twitter.com/ZUQcRPTogX

— Pases Racing (@PasesRacing) December 17, 2019