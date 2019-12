Alfaro desmiente fichaje de William Riveros a BSC

Alfaro Moreno, presidente de Barcelona SC habló luego de la rueda de prensa en donde anunció el fichaje de varios jugadores nacionales y de dos renovaciones, además se refirió a los rumores de posibles futbolistas vinculados en el mercado de fichajes.

Entre ellos, el nombre de William Riveros, zaguero central campeón nacional con Delfín SC, se lo relacionó con BSC, por lo que Moreno respondió: "No me gustaría hablar sobre los que no están, si no están es por algo, hay un tema económico del que no nos vamos a apartar".

Cabe recordar que Fabián Bustos, nuevo entrenador de los toreros, dirigió a 'Tarzán', siendo pieza clave en la corona de los manabitas, por su calidad defensiva y fuerza física.