Pedro Perlaza fue una de las figuras de la final de la Copa Ecuador, aunque al final Delfín SC, su club, no pudo ganar y perdió ante LDUQ.

Luego del cotejo, el lateral habló para El Canal del fútbol, que entre lágrimas dijo: “En lo personal no le debo nada a nadie, salí de la selección para venir y ser campeón con mi club, pero otra vez nos quedó debiendo el árbitro. No se que pasará, si es porque Delfín tiene poco peso y no nos pitan”.

Además agregó: “El fútbol es así, ya llegará el momento de Delfin. Me voy contento porque no le debo nada a nadie, siempre trato de ser el mejor y de asistir a mis compañeros. Agradecido con Dios y con la gente que vino”.

Y para finalizar mencionó: “Liga nunca fue superior a nosotros, le pedimos a los árbitros que no los ayuden, nosotros tenemos fútbol. ¡Basta! Nosotros no necesitamos ayuda de un árbitro pero siempre los árbitros meten la mano".