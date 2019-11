Juan Samudio recordó su paso por Barcelona

Juan Samudio, exdelantero de Barcelona Sporting Club, habló con Radio Huancavilca y recordó su pasó por el fútbol ecuatoriano con la camiseta 'amarilla'.

"Mi llegada a Barcelona se da debido a que llegó una buena oferta y solo me tomó dos días decidir, me encantó que mucha gente seguía al club", comentó el exgoleador del conjunto guayaquileño.

El parguayo, recordó el partido contra Liga de Portoviejo en 2009, donde consiguieron salvar la categoría. "Tuvimos una deuda con el club pero fue saldada en su totalidad, pero la sensación de estar cerca de bajar la categoría, el gol de Perlaza fue en los adicionales y se te eriza la piel", mencionó.

También, Samudio habló sobre las declaraciones de Juan Triviño, donde aseguraba que habían jugadores que se habían "vendido". "Diez años después me estoy enterando de eso. Me hubiera avisado Triviño que estaba comprado y así no nos partíamos la madre".

El exjugador reveló que en el entretiempo del partido, varios de sus compañeros lloraron en el camerino. En ese encuentro, Barcelona superó por 2-0 a LDUP en el estadio Monumental y se salvó del descenso.

