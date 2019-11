Leonardo Ramos, exentrenador de Barcelona SC, rompió el silencio y se refirió a su renuncia del club guayaquileño, luego de caer ante Delfín SC por Copa Ecuador.

"Después de perder en semifinales de Copa de Ecuador de una manera rara, le dije al presidente que me iba", empezó hablando el estratega charrúa para radio 'Sport 890' de Uruguay.

"Habíamos ganado la primera semifinal 4 a 1 y perdimos en la vuelta 3-0. Pusimos lo mejor en ese partido y fue muy raro lo que pasó. Me dolió porque estábamos a 3 partidos de salir campeones, pero después de lo que pasó, no podía seguir", continuó.

Ante su renuncia, Ramos revela que José Francisco Cevallos le pidió que se mantenga: "El presidente me pedía por favor que no me fuera y no quería firmar el papel. De todas formas, yo no hago las cosas que no me gusta que me hagan a mí".

Ramos a su parecer, dudó de la ética deportiva de sus jugadores: "El rumor de las apuestas deportivas en Ecuador siempre estuvo. Yo defiendo a muerte a los jugadores de fútbol, pero hay cosas que me llamaron poderosamente la atención".

"Enseguida que entré al vestuario estaba el Presidente y le di mi resolución. Barcelona es un club muy grande con el cual me hubiese encantado ganar algo importante, pero esto que vi no podía tolerarlo", profundizó.

"Hace tiempo que veía cosas extrañas que no me terminaban de cerrar y lo dije en la directiva. Eso fue lo que desencadenó en la renuncia, los comentarios es que ya habían sucedido otras situaciones parecidas", señaló.

Sobre Tabaré Silva, entrenador del D. Cuenca que comandará a los amarillos durante el resto de la campaña, Ramos detalló su arribo: "A Tabaré Silva lo recomendé yo, por eso no me sorprendió su llegada".

"No me sorprendería si me vuelve a llamar Peñarol. Interiormente tengo el deseo que llegue ese llamado, como también el de volver a Danubio. Donde uno dejó cosas está bueno poder volver", culminó, virando la página en su carrera.