Cuentas: "He decidido dar un paso al costado"

Juan Alfredo Cuentas, directivo de Barcelona SC, habló en una entrevista radial sobre su momento en BSC, que está a víperas de elecciones presidenciales, y dio su postura.

"He decidido dar un paso al costado por ahora, hemos hecho un gran trabajo. He descuidado mis empresas, le comenté a José Francisco Cevallos que contará conmigo hasta el final del periodo", empezó hablando Cuentas, reconociendo a radio 'La Radio Redonda' su final con el club guayaquileño.

En base al fichaje de Jhon Jairo Cifuente, goleador que habría firmado dos contratos (con BSC y Macará), Cuentas reconoce que no lo sabían: "No estabamos al tanto de que el jugador habia firmado contrato con otro equipo. No voy a emitir un criterio hasta tener los documentos en la mano".

Volviendo al tema electoral, Cuentas reveló que le han pedido a los futbolistas ser neutrales: "Le pedimos a los jugadores que no se involucren de ninguna forma con este tema de elecciones."

Sin mencionarlo directamente, Cuentas señaló a Alfaro Moreno único candidato por el momento: "Me asombra que cierto candidato hable de transparencia, y demás cosas cuando él ha sido parte".