Zuleta (sobre decisión del TAS): "Es extraño, pero no me sorprende"

El entrenador de El Nacional, Marcelo Zuleta, se refirió a la decisión del TAS a favor de Emelec a la que calificó de "extraña".

"Me parece algo extraño, pero no me sorprende, uno va coniciendo cómo es el fútbol en cada país. Igual nuestra obligación sigue siendo ganar nuestros partidos", dijo en entrevista con Radio La Red.

"Los integrantes del cuerpo técnico sí nos esperábamos la resolución del TAS a favor de Emelec. No se cómo lo vean los jugadores, pero todos saldremos a la cancha a ganar los puntos que nos permita clasificar entre los ocho mejores", agregó.