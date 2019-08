Rescalvo sobre errores de Emelec: "Me emp..., me jode"

El entrenador de Emelec, Ismael Rescalvo, fue duro con su equipo tras la derrota ante Independiente del Valle porque asegura que se cometieron errores a pesar de haber trabajado para evitarlos.

"Lo que me da un poquito de rabia, de malestar es que la jugadas de los dos primeros goles son cosas que habíamos hablado y trabajado durante la semana. En la primera pudimos haber metido un pase a profundidad, pero nos ponemos a regatear, la perdemos y viene el gol. La segunda es una falta a nuestro favor, habíamos entrenado hacer daño en el juego aéreo, y desde 50 metros decidimos tirar a gol en lugar de poner el centro. La pelota quedó con ellos, en el contragolpe nos tomaron mal parados y anotaron", explicó Rescalvo.

"Me molesta porque son cosas que hemos trabajado, visualizado en video, hablado con los jugadores de manera individual y nos pasó. Si pasa algo en el campo que no practicamos, el culpable soy yo. Pero cuando se trabajan situaciones que consideramos que el jugador debe saber, se las damos a conocer y cometemos el error, eso es lo que me emputa, lo que me jode", añadió.

El técnico español también criticó el hecho que demoraron 30 minutos para hacer lo que habían planificado. Además, aseguró que a Edwuin Pernía no lo pueden expulsar porque ya le había pasado lo mismo contra Deportivo Cuenca.

A pesar de eso, el adiestrador confía en que pueden entrar a los playoffs. "Aún quedan 24 puntos en disputa, queda mucho y vamos a pelear. El objetivo es pensar en lo que se viene. Tenemos que dar la cara en estos momentos", aseguró.

"Tenemos que terminar bien, la exigencia es entrar a los 8 porque es el objetivo", enfatizó.