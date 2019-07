Independiente hace oficial el fichaje de Dani Nieto

Independiente del Valle hizo oficial el fichaje de Dani Nieto para lo que resta de la temporada. El español de 28 años se desempeña como mediocampista ofensivo.

En sus redes sociales, el conjunto de Sangolquí, oficializó la llegada del futbolista hasta diciembre del 2020. Según reportes, el jugador es pedido por Miguel Ángel Ramírez, entrenador del club.

“Tuve acercamientos con Santiago Morales y con el Mister Ramírez que me convencieron de venir a este club. Tiene un complejo enorme, que no lo imaginaba, y me gusta la idea de la formación de jugadores jóvenes”, dijo en su presentación.

Nieto, vistió la camiseta de varios equipos de España, como el Numancia, Eibar, Barcelona B, Alcorcón y Girona; en Grecia, usó la camiseta del Xanthi.