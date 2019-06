Bauza: "Se puede armar una mejor selección"

El entrenador Edgardo Bauza dio su opinión sobre la participación de Ecuador en la Copa América y aseguró que se puede armar un mejor equipo con los jugadores que hay en el país.

"Realmente ha quedado mal, no ha tenido un buen campeonato. Yo no sé si están los mejores pero no ha sido una Selección con un nivel muy bueno. Yo creo que hay mejores jugadores, bueno el técnico eligió esto para su formación pero yo creo que hay buenos jugadores y que se puede armar una mejor Selección", afirmó en diálogo con el canal TyC Sports de Argentina.

"Es difícil dar nombres, pero hay jugadores que podrían estar y bueno que el técnico no los ha convocado. Yo la verdad que de Liga, de BSC, de Emelec, hay muy buenos jugadores y siempre se puede elegir", agregó.

Además, el 'patón' no descartó la posibilidad de dirigir el combionado nacional, lo cuál sería un honor que se lo ofrezcan.

"Vamos a ver, primero tienen que decidir lo que va a pasar con el Bolillo, qué es lo que deciden, después veremos. Obviamente que si me vienen a buscar va a ser una distinción muy grande y va a ser un momento muy bueno", explicó.