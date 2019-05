Pineida: "Le dije (al Bolillo) que no iba a apresurar el regreso"

El lateral Mario Pineida habló sobre cómo avanza su recuperación y reveló que él estaba en la lista de Copa América, pero su lesión le impidió unirse a la 'Tri'.

"La lesión va evolucionando de la mejor manera. Hoy ya puedo comenzar a trotar y hacer tren inferior. Me pusieron el yeso y en quince días me van a hacer una placa para ver cómo está, si ya se pegó el hueso o no. Fútbol no voy a poder hacer todavía. Gracias a Dios estoy mejor, un poco triste por el tema de la Selección que no pude ir", dijo Pineida para la cuenta @SoldadosDelKitu.

El jugador de Barcelona explicó con detalles su no ida a la selección a pesar de haner sido elegido.

"Conversé con el 'Bolillo', me llamó justo antes del Clásico (en el que se fracturó el brazo), me dijo que iba a estar en la lista. (Luego) conversé con él de nuevo, me preguntó si podía llegar (a la Copa América) y me tocó sincerarme con él, decirle que no iba a apresurar el regreso. Ambas partes entendimos que lo mejor era esperar, igual voy a apoyar a la selección como siempre lo he hecho", contó.

"Comenzamos de menos a más y eso es importante, se terminó de la mejor manera, jugando buen fútbol. Hubo partidos en los que no se jugó bien pero lo importante es que se ganó, estamos soñando, estamos viviendo un año parecido al del 2016", añadió.