Quinteros: "El presidente (Villacís) se fue y no cumplió"

El exentrenador de la selección ecuatoriana Gustavo Quinteros reveló que la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol) nunca cumplió la cláusula de rescisión del contrato con él.

"La salida de la selección faltando dos partidos y con posibilidades de clasificar al Mundial fue totalmente errónea. Fue un error, uno de los tantos que cometió el presidente anterior (Carlos Villacís). Aunque no veníamos bien, podíamos ganarle a Chile y Argentina", dijo en referencia a su salida abrupta antes de terminar las eliminatorias sudamericanas. "No se puede romper un contrato unilateralmente, hay unas claúsulas que tienes que cumplir y no las cumplió. El presidente se fue y no cumplió las claúsulas que debió haber cumplido conmigo, ese el problema", denunció el técnico. A pesar de eso, Quinteros le deseó lo mejor a la 'Tri' en la Copa América. "Lo que espero es que Ecuador pueda pasar una o dos fases (que llegue a cuartos de final)", afirmó. "Cada vez que juega Ecuador quiero que gane, quiero que le vaya bien. La mayoría de jugadores que están ahora los tuve y a algunos los hice debutar", complementó. El mismo deseo tiene con Emelec, su exequipo y club del que son hinchas sus hijos contó. "Todo el tiempo están pendientes de lo que pasa con el equipo. Seguimos ligados y viendo el fútbol ecuatoriano por Emelec", explicó.

"Todo lo bueno que le pasa a Emelec me pone muy feliz", añadió.

Ya sobre el duelo ante Independiente del Valle, lo que lo trajo al país con su actual equipo (Universidad Católica de Chile), el argentino-boliviano enfatizó en que tiene bien estudiado a su rival de este jueves por Copa Sudamericana.

"No creo que cambien mucho la forma de jugar. Se fue un (DT)español y llegó otro español. Tienen una metodología de trabajo muy buena, bastante actualizada. He visto el partido contra Aucas y aunque no le fue bien en el resultado he visto cosas interesantes también", comentó.

"Hemos trabajado dos o tres días en como contrarrestar las virtudes de Independiente y también en cómo fortalecer nuestra idea de juego. tenemos que trabajar el partido desde la posesión del balón y no entrar en el ida y vuelta", agregó.