Montero: "Campana va a ser un referente la Selección"

Jefferson Montero fue entrevistado la tarde de este miércoles por Mundo Deportivo de Quito, en donde tocó varios puntos de interés, como su actualidad en la Segunda de Inglaterra y la Selección.

El elemento tricolor indicó con respecto a sus participaciones con el West Bromwich que: "El entrenador que me trajo salió y ahora con el nuevo entrenador es diferente. Esperamos obtener el anhelado cupo para subir de nuevo a la Premier League".

En cuanto a la Tri que es dirigida por Hernán Darío Gómez, el jugador manifestó: "No me tocó estar en este momento pero espero volver pronto a la Selección. Si me toca o no me toca estar en la Selección, yo respeto mucho las decisiones de los entrenadores. Es un gran entrenador, hay que apoyarlo sabemos lo buen entrenador que es".

Montero además agregó sobre el DT que: "Leo comentarios muy negativos, pero nadie le va a hacer cambiar los nombres de los convocados al entrenador de la Selección, así no les guste a la gente ni a la prensa".