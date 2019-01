Estupiñán llegó a Guayaquil para unirse a Barcelona

El delantero Óscar Estupiñán llegó la mañana de este miércoles a Guayaquil para unirse a Barcelona Sporting Club.

"He venido jugando, entrenando todo este mes, no he parado, no he tenido vacaciones entonces vengo en buena forma", dijo Estupiñán a los medios presentes en el aeropuerto.

"Es un equipo grande en Ecuador por lo tanto es una gran responsabilidad que espero asumir", agregó.

Además, el atacante colombiano habló sobre lo que conoce del elenco 'torero' y los objetivos que tiene con el mismo.

"Sé que tiene un juego directo, que tiene buenos extremos con un juego muy rápido y muy físico", explicó.

"Lo más importante es tener los objetivos claros que tiene el grupo que es quedar campeón del orneo ecuatoriano y la Libertadores", sentenció.