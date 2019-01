Almada: "Preferiría jugar con otro que no sea Defensor"

Guillermo Almada, entrenador de Barcelona SC, habló en una entrevista para el medio Ovació de Uruguay, durante la pretemporada del cuadro 'amarillo'.

"Barcelona es un equipo que tiene casi diez millones de hinchas y su objetivo al comenzar cada temporada es uno solo: ser campeón. Ganar todo es nuestra meta, en los equipos grandes no hay otra”, contó el estratega dejando claro la popularidad de BSC.

Preguntado por la Copa Libertadores, BSC deberá jugar la segunda fase del torneo continental, donde podría rivalizar con Defensor Sporting, su 'primer amor' como entrenador. “Jugar contra Defensor siempre se me hizo complicado, cuando estaba acá dirigiendo a River, también. Estuve 15 años dentro del club y me moviliza muchas cosas desde lo afectivo, por más que uno siempre es hincha del lugar donde trabaja. Nunca me da lo mismo enfrentarlo, son partidos especiales por lo que viví ahí adentro y por las cosas que logramos. Y por el gran afecto que tengo por el club y por mucha gente dentro de la institución. Quiero que le vaya bien a Defensor, pero preferiría jugar con otro. Los dos nos jugamos lo mismo, pero soy profesional y hay mucha gente que confía en nosotros”, explicó.

“Después de Marcelo Gallardo somos el cuerpo técnico que lleva más tiempo en un equipo en América”, contó Almada con orgullo su trabajo de casi cuatro años.

Ante esto, Almada reveló su fórmula: “Creo que es la pasión con la que vivo lo que me renueva las energías. El compromiso mutuo que tenemos con los futbolistas, sumado al buen feeling que tenemos con los directivos y la gente, porque son muchas cosas. Y cuando una de ellas te empieza a cansar es que hay que tomar otros rumbos. No nos apuramos nunca en tomar decisiones, por más que el ciclo de Barcelona puede estar cerca de terminar. Pero por ahora nos seguimos sintiendo muy bien en la institución, queridos y respetados. Las ganas de entrenar todos los días está intacta y con la misma pasión”.

A lo largo de su etapa con BSC, Almada reconoce que desde Uruguay tanto Nacional como Peñarol lo han buscado, pero él se ha negado: “No es que les dije que no porque no quería estar ahí. ¿A quién no le va a movilizar dirigir a un grande de su país, con tanta historia y tan gloriosos? Lo que pasa es que siempre que me hablaron tenía un compromiso con otra institución y por más que había una cláusula de salida estaba el compromiso. La cláusula de Barcelona era más fuerte, pero esto ya me sucedió cuando estaba en River. El compromiso con los futbolista, la hinchada, los directivos, me hace siempre cumplir la palabra. Más allá del dinero, por más que todos trabajamos por el bienestar de nuestra familia. Pero cumplir los ciclos y los proyectos pera mí es muy importante”.

“Tengo un gran bienestar. Hay una diferencia marcada con lo que se paga en nuestro medio. Pero hemos recibido ofertas multimillonarias de Medio Oriente y no nos dejamos deslumbrar por ellas por más que eso sí hubiera salvado nuestra vida, la de nuestros hijos y nietos también. Pero por respeto a donde estamos optamos por no dejarnos deslumbrar y seguir con nuestro proyecto deportivo”, profundizó en base a todo tipo de ofertas que ha recibido.