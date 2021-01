Felipe Caicedo anota en la victoria de la Lazio

El delantero ecuatoriano de la Lazio, Felipe Caicedo, anotó un gol en la victoria de su equipo ante la Fiorentina en la jornada 16 de la Serie A.

A los 5 minutos del primer tiempo, el goleador venció al portero de la 'Fiore' con un gran remate de volea dentro del área. Luego, a los 75 minutos del partido, Ciro Inmobile convirtió para darle tranquilidad al partido.

Tras esta victoria, la Lazio se ubica en la octava casilla de la tabla de posiciones con 25 puntos, a 12 del primer lugar que lo ocupa el AC Milan.

Felipe Caicedo’s goal today for @OfficialSSLazio in the 2-1 win vs @acffiorentina in the @SerieA. Felipe is the 1st Ecuadorian to score in a competitive match in 2021. pic.twitter.com/prdSN9iBPV

— Warriors of Ecuador (@EcuadorHeroes) January 6, 2021