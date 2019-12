Diego Maradona: "A los chicos les digo no a la droga"

Diego Maradona, leyenda del fútbol argentino, comentó que los OVNIS se lo llevaron, cuando se encontraba de fiesta por varios días.

"Una vez, con unas copas de más, falté a casa tres días, llegue al cuarto día y dije: 'Me llevaron los OVNIS'", aseguró el entrenador en una entrevista para TyC Sports.

El DT, pidió a los jóvenes que no consuman droga. "Cuando yo tomaba cocaína no tenía nada, era un zombi. No la prueben. A los chicos les digo no a la droga, no".