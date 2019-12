Pochettino quiere dirigir al Manchester United

Mauricio Pochettino, exentrenador del Tottenham Hotspur, estaría muy interesado en convertirse en el nuevo director técnico del Manchester United.

Según afirma el medio, Manchester Evening News, el estratega desea tomar el mando del los 'red devils' debido al momento que están viviendo actualmente de la mano de Ole Gunnar Solskjaer.

Pochettino wants United manager's job amid mounting pressure but Tottenham have placed barriers #mufc https://t.co/rX8nfkRv17

— Man United News (@ManUtdMEN) December 3, 2019