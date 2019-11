CR7 clave en el fichaje de Pogba

Zinedine Zidane podría haber encontrado un serio competidor en su deseo de fichar a Paul Pogba para el Real Madrid. Se trataría nada menos que de Cristiano Ronaldo.

Según asegura el diario ‘Tuttosport’ en su portada de este domingo, el portugués le habría dicho a la directiva de la Juventus que intentara fichar al francés durante este próximo mercado de invierno.

De todas formas, el regreso de Pogba a la Juventus no será nada fácil. No sólo por el interés del Real Madrid, sino porque el Manchester United no le dejará ir a cualquier precio pese a que el deseo del futbolista desde hace tiempo es cambiar de aires.