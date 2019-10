CR7 reveló qué va a hacer después de su retiro

La revista France Football publicó una entrevista con Cristiano Ronaldo, en donde entre otras cosas habló sobre qué piensa hacer luego de su retiro.

Con respecto a su futuro, CR7 reconoció que después de tanto esfuerzo, su mente necesita un descanso: "Hace quince años que me sacrifico, que me consagro a mi carrera. Después, admiraré lo que he hecho, pero más lo que haré: disfrutar de mis amigos, mi familia, ver a mis hijos crecer y estudiar. Saborear el presente. Trasmitir mi experiencia de la vida. Pero no para ahora. Todavía me queda mucho que dar".

Esto podría ser un descarte de la posibilidad de ser entrenador o incluso mánager, ya que según sus propias palabras su deseo es transmitir su experiencia de vida. Tal vez las charlas en compañías o a grupos de trabajo sean sus nuevos goles.