FC Barcelona se fija en Johan Mina

Johan Mina, de 17 años, ha sido el futbolista más destacado en el Sudamericano sub-17. El centrocampista ecuatoriano ha tenido un papel clave para la selección de su país anotando seis goles y dos asistencias en los ocho encuentros disputados por Ecuador, que terminó cuarto en el torneo disputado en Perú.

El futbolista, que pertenece al Emelec, remontó con un hat-trick el partido ante Chile en fase de grupos y le endosó un doblete a Argentina para certificar la presencia de su selección en el Mundial sub-17 que arranca este sábado. Aunque empezó el Sudamericano como suplente, Mina se hizo rápidamente un lugar en el once deslumbrando con su buena conducción con el balón y su capacidad de ser resolutivo en el área.

El Barcelona enviará a Pep Boada y Ramon Planes para ver más de cerca a Mina durante el Mundial sub-17. Desde hace meses, el club ya se ha fijado en varios futbolistas de la selección tricolor, pero el joven '10' ha centrado toda su atención y el Barça estrechará el cerco en su figura, ya que le considera un centrocampista con muy buena llegada al área y con un gran futuro por delante.

Por normativa FIFA, Johan Mina no puede firmar por otro club hasta la mayoría de edad. En el mes de febrero cumplirá los 18 años y, por lo tanto, ya podría negociar su salida. La situación con su club no es la deseada por el jugador. El Emelec está intentado cerrar su renovación, pero no consigue avanzar. Por eso, Mina hace más de un año que no juega con el conjunto de Guayaquil y desde este mes de octubre no entrena con el equipo.

Otros grandes clubes de Europa también están pendientes de la situación de Johan Mina. Su representante, Klinton Tenorio, confirmó en una entrevista en Ecuador que el Chelsea también está detrás de los pasos del futbolista.