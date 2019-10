Diego Palacios, lateral de Los Ángeles FC de la MLS, habló en una entrevista con el canal de su club, donde detalló su actualidad y cómo fue su llegada al conjunto estadounidense.

“Me han recibido muy bien, es una afición increíble. La historia de Chiqui (su sobrenombre) viene porque estaba en un club de pequeño y mis compañeros eran muy altos, muy altos. Y desde ahí me dijeron Chiqui y quedé para toda la vida. La única que me llama Diego es mi mamá”, empezó hablando el lateral ganador de la medalla de bronce en el pasado Mundial sub 20.

Sobre sus inicios profesionales, Palacios recuerda: “Comencé mi carrera en Aucas, tuve un año excelente. Willem II fue y me vio. Hablaron con Aucas y se acordó que juegue un año a préstamo. Gracias a Dios creo que hice las cosas de la mejor manera, fue muy difícil porque estaba realmente solo pero las ganas de llegar lejos son más que la soledad”.

“La oportunidad de estar en Los Ángeles, en un equipo, en una familia como esta, es algo inexplicable. No se da todos los días. Lo tenía que aprovechar. Estuvo el FC Barcelona y otros equipos interesados en mí pero al Barcelona tenía que llegar a un proceso (al FC Barcelona B), un proceso de 2 años, quien sabe si más para llegar al primer equipo”, reveló.

“Primero acepté porque era el FC Barcelona, todo jugador quiere ir al FC Barcelona de España pero pensé y dije puedo jugar en otro equipo. Presentó el contrato el equipo, al leerlo me sentí muy contento, era la oportunidad que estaba esperando realmente y acepté. Incluso investigué al equipo, vi que estaba Carlos Vela (crack mexicano)”, complementó Palacios.

Para finalizar, Palacios cuenta su experiencia en el club: “me siento en casa, hablan español y me dan el apoyo siempre, me dan la confianza. El DT me está dando los últimos toques para poder estar claros con el equipo, me estoy acostumbrando al funcionamiento del equipo. Creo que me costará pero no mucho”.