Muere ex capitán de la selección de Nigeria

Isaac Promise, exseleccionado de Nigeria, falleció a los 31 años, luego de colapsar en el gimnasio de su departamento en Texas, Estados Unidos. Actualmente, jugaba en el Austin Bold de la USLA.

"Nos entristece escuchar la repentina muerte de Isaac Promise. Promise fue el capitán del escuadrón Eagles de los Juegos Olímpicos de Beijing que ganó plata", escribió la Federación de Fútbol de Nigeria en sus redes sociales.

Según reportes, las autoridades recibieron la llamada de un cuerpo sin vida en el edificio donde vivía el futbolista. Promise, vistió la camiseta de varios equipos del fútbol turco.

We are sad to hear of the sudden demise of former @NGSuperEagles forward, Isaac Promise. Promise was captain of the Beijing Olympics’ Eagles squad that won silver. Our thoughts and prayers are with his family at this time. May his soul Rest In Peace, Amen. pic.twitter.com/R7o5rLVdTr

— The NFF (@thenff) October 3, 2019