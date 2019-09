No cabe duda que la temporada de Los Angeles FC es maravillosa y la 'cereza en el pastel' fue la conquista de la Supporter's Shield, título que se entrega al club que más puntos hizo en la temporada regular.

El lateral ecuatoriano, Diego Palacios, quien fichó a mediados de este año luego de brillar en el pasado Mundial sub 20, no tuvo minutos, pero vio el cotejo desde la banca de suplentes el triunfo de los suyos por 3-1 ante el Houston Dynamo, victoria que amarró el primer título de la institución angelina.

Los festejos no se hicieron esperar y, tantos jugadores como afición, mostraron su felicidad, pues la franquicia sólo lleva dos años en el torneo y ya conquistó un campeonato.

LAFC suma 68 unidades y aún restan dos compromisos en la temporada. Inclusive puede romper el récord de puntos en la MLS, el cual le pertenece al New York Red Bulls, que en 2018 obtuvo 71 puntos.

The best in @MLS.#LAFC clinch the 2019 Supporters’ Shield! pic.twitter.com/s3Nok2kcLJ

— LAFC (@LAFC) September 26, 2019