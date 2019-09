Messi: "No tengo intención de moverme a ningún lado"

No es el comienzo de temporada que Lionel Messi hubiera soñado. Lleva varias semanas lesionado y todavía no ha podido jugar de forma oficial con el FC Barcelona esta campaña. Se lo ha visto en distintas situaciones, como en sus entrenamientos diferenciados o en la gala del sorteo de la UEFA Champions League, pero aún no se ha debutado con su club a nivel competitivo y todo el mundo del fútbol está pendiente de su regreso.

Mientras tanto, el astro argentino ha concedido una extensa y profunda entrevista al diario SPORT en la que revela varios de los misterios que se han generado por su inactividad.

Un larga charla en la que ha hablado sobre el grado de su lesión, su compromiso con el Barça, su rol en el frustrado fichaje de Neymar, la influencia en las decisiones de la directiva. Pero no solamente de la esfera azulgrana. También de su vida privada, del amor por Antonela y sus hijos, de los costos que trae la fama, y la de su cena pendiente con Cristiano Ronaldo.

FUTURO

Messi tuvo que también aclarar su futuro, ya que se había filtrado información de existía una cláusula en su contrato por la que podría marcharse sin ni un solo centavo en el club. Sin embargo, el astro argentino dejó en claro que va a seguir jugando en el FC Barcelona, aunque lo hizo con un fuerte mensaje hacia la cúpula dirigencial.

"No puedo confirmar nada porque en los contratos hay una cláusula de confidencialidad que no se puede decir nada. Sí puedo decir que quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa. Tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme aquí porque tengo un contrato, sino porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador. Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador", argumentó.

Además de aclarar que su contrato lo acuerdan su padre, Jorge, con el presidente, Josep María Bartomeu, reiteró que el hecho de que el requisito indispensable para garantizar su continuidad es el proyecto ganador: "Obvio. Quiero ganar. Y quiero ganar en este club. Esta es mi casa. No tengo intención de moverme a ningún lado pero quiero seguir compitiendo y ganando."