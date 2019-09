Messi sobre cena con CR7: "Si se tiene que dar, no hay problema"

No es el comienzo de temporada que Lionel Messi hubiera soñado. Lleva varias semanas lesionado y todavía no ha podido jugar de forma oficial con el FC Barcelona esta campaña. Se lo ha visto en distintas situaciones, como en sus entrenamientos diferenciados o en la gala del sorteo de la UEFA Champions League, pero aún no se ha debutado con su club a nivel competitivo y todo el mundo del fútbol está pendiente de su regreso.

Mientras tanto, el astro argentino ha concedido una extensa y profunda entrevista al diario SPORT en la que revela varios de los misterios que se han generado por su inactividad.

Un larga charla con los periodistas Ernest Folch y Albert Masnou en la que ha hablado sobre el grado de su lesión, su compromiso con el Barça, su rol en el frustrado fichaje de Neymar, la influencia en las decisiones de la directiva. Pero no solamente de la esfera azulgrana. También de su vida privada, del amor por Antonela y sus hijos, de los costos que trae la fama, y la de su cena pendiente con Cristiano Ronaldo.

LA CENA CON CRISTIANO RONALDO Y EL BALÓN DE ORO

Una de las imágenes que más polvareda ha levantado a nivel mediático en el último tiempo fue la invitación a cenar que Cristiano Ronaldo le hizo a Messi en la gala del sorteo de la UEFA Champions League. El astro argentino no dio una respuesta inmediata y quedó la incertidumbre de si el encuentro iba a concretarse. Por lo pronto, Messi confesó que no tendría problema en hacerlo.

"Siempre dije que no tengo problema con él (Cristiano Ronaldo), que no éramos amigos porque no habíamos compartido un vestuario. Siempre nos vimos en galas o en premios. Incluso en la última gala fue cuando más hablamos y más cercanos estuvimos. No sé si habrá cena porque no sé si nos cruzaremos porque cada uno vive en un lado y tiene sus compromisos. Pero si se tiene que dar, no hay problema", dijo Leo.